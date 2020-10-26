WhatsApp, yeni bir güncelleme ile sohbetleri süresiz olarak sessize alma olanağı sunuyor. Uygulamanın Android, iOS ve Web versiyonlarına eklenen süresiz sessize alma seçeneği, daha önceki 1 yıllık sessize alma opsiyonunun yerine geldi. Diğer 8 saat ve 1 hafta sessize alma seçenekleri hala duruyor.

Her zaman sessiz özelliği, sürekli bildirim gelmesini istemediğiniz grup sohbetleri için oldukça faydalı olacağa benziyor. Bu özelliği aktif etmek için susturmak istediğiniz sohbete giderek, grup/kişi adına tıklamalı ve sohbet ayarlarını açmalısınız. Ardından ise karşınıza çıkan sayfadan sessiz seçeneğine dokunarak, her zaman veya diğer seçeneklerden birini seçmelisiniz.

Sohbetleri sonsuza kadar sessize almak istiyorsanız şu adımları takip etmelisiniz: