WhatsApp, iletilen mesajların Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özelliği platforma dahil etti.

Kullanıcıların iletilen mesajlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak için geliştirilen Web'de arama özelliğiyle WhatsApp gruplarından yayılan yalan yanlış bilgilerin önü kesecek.

Daha önce iletilen mesajların üzerine çift tik etiketi ekleyen WhatsApp, şimdi de bu mesajların yanına büyüteç simgesi ekledi. Arama yapmak istediğinizde bu büyütece basmanız yeterli olacak. Büyütece tıklayan kullanıcılar 'Bunun için web'de arama yapmak ister misiniz? Bu işlem mesajı Google'a yükler' mesajıyla karşılaşıyor.

WhatsApp bu özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuyor. Özellik bugünden itibaren ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika’da Android, iOS ve WhatsApp Web için kullanıma sunuldu.

Web'de arama özelliğinin ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.



