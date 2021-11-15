WhatsApp'ın 2.21.230.15 sürümü, belirli beta test kullanıcıları için yeni "Harici Kişilerim" özelliğini getiriyor. Bununla birlikte, "Herkes", "Kişilerim" veya "Kimse"nin bilgilerinizi görmemesine izin vermeye ek olarak, artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecek.

WhatsApp’ın güncel olmayan bir sürümünü kullanan veya bu özelliği henüz etkinleştirmemiş olan kişiler, onları hariç tutmanız halinde bilgilerinizi göremeyecek.

Yeni beta sürümüyle çok cihazlı beta programını devre dışı bırakma seçeneği de kaldırıldı.