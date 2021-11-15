Bilim & Teknoloji WhatsApp'a yeni gizlilik özellikleri geldi! Sadece izin verilenler bunları görebilecek

WhatsApp'a yeni gizlilik özellikleri geldi! Sadece izin verilenler bunları görebilecek

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'a yeni gizlilik özellikleri geldi! Sadece izin verilenler bunları görebilecek

WhatsApp’a, kullanıcıların profil fotoğraflarını, uygulamaya en son ne zaman girdiklerini ve hakkında kısmını kimlerin görebileceklerini seçebilmelerini sağlayacak için yeni özellikler geliyor.

15 Kasım 2021, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
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WhatsApp'ın 2.21.230.15 sürümü, belirli beta test kullanıcıları için yeni "Harici Kişilerim" özelliğini getiriyor. Bununla birlikte, "Herkes", "Kişilerim" veya "Kimse"nin bilgilerinizi görmemesine izin vermeye ek olarak, artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecek.

WhatsApp’ın güncel olmayan bir sürümünü kullanan veya bu özelliği henüz etkinleştirmemiş olan kişiler, onları hariç tutmanız halinde bilgilerinizi göremeyecek.

Yeni beta sürümüyle çok cihazlı beta programını devre dışı bırakma seçeneği de kaldırıldı. 

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