Daha önce WhatsApp'ta bir dosya, mesaj ya da fotoğraf göndermek isteyenler 16 MB'a kadar gönderebiliyordu.

Bundan sonra 100 MB'a kadar dosya göndermek mümkün olacak.

WhatsApp, resmi Twitter hesabı üzerinden söz konusu güncellemenin detaylarını aktardı.













"Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp'ı kullanın"





WhatsApp 'ın bu adımı sonrası Telegram, ilginç bir çıkış yaptı.

Rakibine göndermede bulunan Telegram, gönderilecek dosyalardaki kota ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram'ı deneyin."