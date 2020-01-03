WhatsApp’a yeni özellikler geliyor

Yeni güncellemeyle birlikte bunların başında toplu mesaj gönderimi sona ererken, kendini imha eden mesajlar da geliyor. Yani yeni süreçte mesajlar, istendiğinde 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 gün sonra otomatik silinecek. Ayrıca telefonda pil tasarrufu sağlanması için ‘karanlık mod’ uygulaması da ekleniyor.

Reklam girecek

Fotoğraf arama özelliği sayesinde WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflar, Google üzerinden de aranabilecek. Yeni güncellemeyle WhatsApp’a entegre edilecek bir başka özellik ise Instagram’da olduğu gibi kullanım esnasında araya reklamların girecek olması. Bu arada sürekli şikayet edilen, mobil interneti tüketen ve hafızanın dolmasına neden olan otomatik fotoğraf yükleme özelliğini de WhatsApp’ın ayarlar bölümünden kapatabilirsiniz.

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