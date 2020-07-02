WhatsApp, birçok yeni özelliğini kısa süre önce resmi olarak duyurdu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde WhatsApp için kullanıma sunulacak yeni özellikler şu şekilde:

Hareketli Çıkartmalar: Çıkartmalar WhatsApp üzerinden iletişime geçmenin en hızlı popülerleşen yöntemlerinden biri. Her gün milyarlarca çıkartma gönderiliyor. WhatsApp olarak, yeni hareketli çıkartma paketlerini kullanıma sunuyoruz. Kendinizi ifade etmenizi kolaylaştıran bu çıkartmalar şimdi daha da eğlenceli.

QR kodları: Yeni kişi eklemeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Çok yakında, yeni biriyle tanıştığınızda QR kodunu tarayarak onu kişilerinize ekleyebileceksiniz. Artık telefon numaralarını tek tek girmeniz gerekmiyor.

WhatsApp Web ve Masaüstü için Koyu mod: Olağanüstü popüler Koyu mod teması şimdi bilgisayarınızda da kullanılabiliyor.

Görüntülü grup aramalarında geliştirmeler: Şimdi sekiz kişinin aynı anda katılabildiği görüntülü aramalarda istediğiniz kişiye odaklanmanızı daha kolay hale getiriyoruz. İstediğiniz katılımcının videosunu basılı tutarak tam ekran olacak şekilde büyütebilirsiniz. Ayrıca, 8 veya daha az katılımcı içeren grup sohbetlerine video simgesi ekledik. Böylece tek bir dokunuşla kolayca görüntülü grup araması başlatabiliyorsunuz.

Durum özelliği şimdi KaiOS’te de kullanılabiliyor: 24 saatten sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza imkan veren bu popüler özelliğin keyfini şimdi KaiOS kullanıcıları da çıkarabiliyor.

Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde WhatsApp’ın en güncel sürümleriyle kullanıma sunulması bekleniyor.



