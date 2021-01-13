Türkiye WhatsApp'ın 1 haftada kaç kullanıcı kaybettiği belli oldu

WhatsApp'ın 1 haftada kaç kullanıcı kaybettiği belli oldu

Türkiye

WhatsApp'ın 1 haftada kaç kullanıcı kaybettiği belli oldu

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi adımının ardından çok sayıda kullanıcı uygulamayı silme kararı almıştı.Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, WhatsApp ilk bir hafta içerisinde 12 milyon kişi artması gerekirken 10 milyon kişi artmış. Aslında 2 milyon azaldı diyoruz ama WhatsApp'ın büyümesi hala devam ediyor" dedi.

13 Ocak 2021, Çarşamba 16:04 Son Güncelleme:
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Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Bugün programına konuk olan Gökhan Say'ın açıklamaları şöyle:

"Facebook veya WhatsApp için 2.8 milyarlık dünyanın kalabalık ülkesinden bahsediyorsunuz. WhatsApp ilk bir hafta içerisinde 12 milyon kişi artması gerekirken 10 milyon kişi artmış. Aslında 2 milyon azaldı diyoruz ama WhatsApp'ın büyümesi de hala devam ediyor. Telegram için 2 milyon kişi büyümüş. Signal 100 bin kişi büyümüş. Yani dışarıda anlatıldığı gibi WhatsApp bu işten yara aldığı konusu pek de gerçek değil."
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