WhatsApp, gelecek yıl bazı telefonlarda kullanılamayacak. WhatsApp, 1 Ocak 2021'den itibaren güvenlik sebebiyle, sürümü güncellenmemiş veya üreticinin güncellemesine son verdiği eski versiyon birçok telefonda çalışmayacak.

WhatsApp şirketi destek sayfasında Andoid 4.0.3 sürümü ve altı sürümlere sahip Android destekli telefonlarda uygulamanın artık çalışmayacağını duyurdu. Apple marka telefonlarda ise en üst iOS 9 ve altı sürümlere sahip iPhone kullanıcıları artık WhatsApp'ı kullanamayacak.

Apple marka telefonlarda iPhone 4 ve önceki modellerde artık güncelleme yapılamadığı için bu telefonların hiçbirinde WhatsApp çalışmayacak. Fakat iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6S model telefonlarda sürüm güncellemesi yapıldığı takdirde WhatsApp uygulaması çalışmaya devam edecek.

Şu an Andoid 4.0.3 sürümünde kısıtlı kalan bazı telefon modelleri var, telefonunuzun güncellemesini ayarlar kısmından yapabilirsiniz.

Ancak HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi eksi model telefonları kullanmaya devam ediyorsanız, WhatsApp'ı kullanmanız artık mümkün olmayacak.





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