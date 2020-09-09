İngiliz Daily Mail gazetesinin WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere dayandırdığı habere göre, kullanıcılara tanımadıkları kişiler tarafından gönderilen mesajlar uygulamanın çökmesine neden oldu.

Kullanıcıların tanımadıkları kişiler tarafından bir WhatsApp grubuna dahil edilmesi yöntemi ile gerçekleşen bu saldırı sonrasında kullanıcıların mesajlaşma geçmişlerini de kaybettikleri belirtiliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan WABetaInfo kullanıcıların WhatsApp ayarlarını sadece rehberlerindeki kişilerden mesaj almalarına izin verecek şekilde değiştirmelerini öneriyor.

Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

WhatsApp uygulamasını açın

Sağ alt tarafta yer alan ayarlar sekmesini açın

Bu ekranda karşınıza çıkan hesap sekmesine tıklayın

Daha sonra gizlilik sekmesini açın ve gruplar seçeneğine tıklayın

Karşınıza gelen ekrandan size kimlerin WhatsApp üzerinden mesaj atabileceğini seçebileceğiniz opsiyonlar çıkacak. Buradan seçiminizi yapabilirsiniz.

WhatsApp konu ile ilgili yayınladığı bilgilendirme mesajında söz konusu soruna karşı bir güncelleme yapıldığını duyurdu.

Ancak siber güvenlik uzmanları gelecekte bu ve benzeri saldırılara karşı WhatsApp ayarlarının sadece rehberdeki kişilerden mesaj alınmasına izin verecek şekilde değiştirmesini öneriyor.