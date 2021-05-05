Bilim & Teknoloji WhatsApp'ın çözüm sağlayıcısı CBOT oldu

WhatsApp'ın çözüm sağlayıcısı CBOT oldu

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'ın çözüm sağlayıcısı CBOT oldu

CBOT, WhatsApp’ın çözüm sağlayıcısı oldu. WhatsApp’ın global çapta az sayıda şirkete verdiği bu yetki ile birlikte CBOT, globaldeki ve Türkiye’deki işletmelere daha önce yabancı şirketler tarafından sunulan Business API hizmetini sunacak.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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WhatsApp’ın global çapta çok az sayıda şirkete verdiği bu yetki ile, Globaldeki ve Türkiye’deki işletmelere daha önce yabancı şirketler tarafından sunulan Business API hizmetini Türk mühendislik gücüyle sunacak. Böylece şirketler; WhatsApp’ı müşteri ve çalışan etkileşimi süreçlerini hızlandırmak amaçlı bir kanal olarak kullanabilecekler.

CBOT, kullanıma hazır sanal asistanları, IVR üzerinde yer alan sesli asistanları, mesajların yönetimini kolaylaştıran canlı destek çözümleri ve WhatsApp’ın gücüyle şirketlerin müşteri deneyim süreçlerini uçtan uca yönetmelerine destek sağlayacak. Bu sayede bütünsel bir müşteri hizmetleri platformuna kavuşacak olan şirketler; CBOT’un MasterPass ile entegre altyapısı ile WhatsApp üzerinden ödeme alma imkanına da kavuşacaklar

Kısacası CBOT, kullanıma hazır sanal asistanları, IVR üzerinde yer alan sesli asistanları, mesajların yönetimini kolaylaştıran canlı destek çözümleri ve WhatsApp’ın gücüyle şirketlerin müşteri deneyim süreçlerini uçtan uca yönetmelerine destek sağlayacak.


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