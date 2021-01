WhatsApp’ın hakkınızda hangi bilgileri topladığını 6 adımda öğrenebilirsiniz

Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmiş ve acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor sorusunun sorulmasına neden olmuştu.

Kullanıcılar şüphe duymakta haklı çünkü uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinin Cambridge Analytica skandalının izleri hala taze bir şekilde hafızalarda yerini koruyor.

NTV'de yer alan habere göre; yer alan bilgilere göre, tıpkı Facebook gibi WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz.

WhatsApp’ın topladığı bilgilere nasıl ulaşılır?

Adım #1: WhatsApp mobil uygulamasını açın:

WhatsApp hesap bilgileri raporunu talep etmek için iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp mobil uygulamasını kullanmalısınız. Şu an için WhatsApp Web üzerinden hesap bilgileri raporu talep edilemiyor.

Adım #2: Ayarlar sayfasını açın:

WhatsApp mobil uygulamasını açtıktan sonra Android kullanıcıları sağ üst köşedeki üç nokta butonundan, iOS kullanıcıları ise ekranın altında bulunan sekme üzerinden Ayarlar sayfasına ulaşabilirler. Burada hesabınız ile ilgili tüm ayarlamaları yapabilirsiniz.

Adım #3: Hesap seçeneğine dokunun:

Ayarlar sayfası üzerinden WhatsApp hesabınız ile ilgili pek çok düzenleme ve ayarlama yapabilirsiniz. Hesap seçeneği ile hesap ayarlarınızın detaylı görüntülendiği sayfayı açmış ve hesap bilgileri raporunu almak için ilk adımı atmış olursunuz.

Adım #4: Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunun:

Hesap ayarları sayfası üzerinden gizlilik, güvenlik, iki adımlı doğrulama, numara değiştirme ve hesap silme gibi hesabınız ile ilgili önemli değişiklikleri yapabilirsiniz. Hesap bilgileri raporu için ise Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunmalısınız.

Adım #5: Raporu Talep Et seçeneğine dokunun:

Hesap Bilgilerini Talep Et sayfasında konu ile ilgili detaylı bilgiler ve Raporu Talep Et butonu karşınıza çıkacak. Bilgileri inceledikten ve dilerseniz yönlendirme linki ile çok daha fazla bilgiye ulaştıktan sonra Raporu Talep Et seçeneğine dokunun.

Raporu talep ettikten sonra WhatsApp hesap ayarlarınızda, özellikle telefon numaranızı değiştirmek gibi, önemli değişiklikler yapmayın. Böyle bir değişiklik durumu söz konusu olursa rapor talebiniz iptal edilecektir.

Adım #6: Raporunuz 3 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek:

Raporu Talep Et seçeneği ile hesap bilgileri raporu sürecini başlatmış oldunuz. Rapor, 3 gün içinde düzenlenecek ve bir ZIP dosyası olarak tarafınıza gönderilecek. ZIP dosyası içindeki raporu Microsoft Word programı ya da bilgisayarınızda yüklü olan Metin Belgesi uygulaması üzerinden açarak inceleyebilirsiniz.

