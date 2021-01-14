WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşmasının ardından Signal ve Telegram gibi alternatif uygulamalara rağbet artarken, WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, Signal'in WhatsApp'ın yerini almayacağı görüşünde.

TechCrunch'a açıklamalarda bulunan Acton, iki uygulamanın da farklı amaçlara hizmet ettiğini söyledi ve "Arzum insanlara bir seçenek sunmak, kesinlikle kazananın her şeyi aldığı bir senaryo değil" dedi.

WhatsApp'ın 2017 yılında FAcebook'a satılması üzerine eleştirilerde bulunan ve şirketten ayrılan Acton, o dönem insanlara 'Facebook hesaplarını silmeleri' çağrısında bulunmuştu.

WhatsApp'tan ayrılmasının ardından 2018 yılında Signal'e geçiş yapan ve Moxie Marlinspike ile Signal Foundation'u kuran Acton, 2014 yılında kurulan Signal'in geliştirilmesi için kendi parasından 50 milyon dolar harcamıştı.

'Küçük eylemler büyük olayları tetikledi'

Acton, WhatsApp'ın ilan ettiği değişikliğin ardından insanların Signal'e ilgi göstermelerini ise "Küçük eylemler büyük olayları tetikledi" diye yorumladı. Acton ayrıca, "Çevrimiçi gizlilik ve dijital güvenlik üzerine konuştuğumuz için ve insanların bu sorulara yanıt olarak Signal'e yönelmelerinden dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

Öte yandan Acton, reklamlar veya veri satışları yerine kullanıcı bağışları ile finanse edildiğinden, Signal'in 50'den az sayıda çalışanla uygulamayı geliştirmek için motive olduğunu söyledi.

Uygulama analisti Sensor Tower'in verilerine göre Signal, 6-10 ocak tarihleri arasında yaklaşık 7.5 milyon insan tarafından indirildi.





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