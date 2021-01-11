WhatsApp'ın son kararı Havelsan İleti'ye olan ilgiyi artırdı
Anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi, Türkiye'de geliştirilen HAVELSAN ileti gibi güvenli haberleşme çözümlerini gündeme getirdi. HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı HAVELSAN ileti, Türkiye’de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı.
11 Ocak 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde kişisel anahtarlar yazılımsal olarak korunuyor ve anahtarların ele geçirilmesi engelleniyor.
İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.
HAVELSAN mühendislerinin, üniversite iş birlikleri ile özgün kriptografi algoritmaları üreterek geliştirdiği ileti ürününde, mevcut mobil iletişim platformlarında yer almayan güvenlik teknolojileri bulunuyor. Sahip olduğu güvenlik teknolojileri ile kurum personellerinin güvenli şekilde haberleşmesine imkan veren HAVELSAN ileti, kişisel verilerin korunmasını ve görüşmelerin üçüncü parti kişilerin eline geçmesini engelleyerek kurumsal verilerin de güvence altına alınmasını sağlıyor.
İleti ürününde, uygulama mağazaları (Google PlayStore, Apple Store ve benzeri) kullanılmadan uygulama yüklenebiliyor ve güncelleme yapılabiliyor.
HAVELSAN ileti ürünü ile kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığı ile toplu görüşmeler yapabiliyor.