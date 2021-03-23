Bilim & Teknoloji WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü sızdı

WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü sızdı

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü sızdı

WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü medyaya sızdı. Yeni özelliğe göre ses kaydı halinde gönderilen mesajların oynatma hızı ayarlanabilecek.

23 Mart 2021, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazısına göre WhatsApp'ın, henüz geliştirilme aşamasında pek çok yeni özellik de bulunuyor.

Sitede paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, kullanıcılarına sesli mesajlarda 1x, 1.5x ve 2x oynatma hızları sunacak. Bu, sesli mesajların daha hızlı veya daha yavaş dinlenebileceği anlamına geliyor.



Yakın zamanda duyurulacağı düşünülen özelliğin kısa sürede beta kullanıcılarının beğenisine sunulması, sonrasında ise hem iOS hem Android cihazlardaki aplikasyonlara yüklenmesi bekleniyor.

Öte yandan yayınlanan mesajların anında silinmesi gibi bazı özelliklerin hemen desteklenmeyebileceği ve eksik özelliklerin sonunda beta programı sırasında etkinleştirileceği söyleniyor.

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