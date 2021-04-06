WhatsApp’ta iOS ve Android arasında sohbet geçmişi aktarılabilecek

WhatsApp’ın test ettiği yeni özellik iOS ve Android arasında sohbet geçmişini aktarmayı içeriyor. WABetaInfo'nun iddiasına göre bu özellik, WhatsApp Web'in cihazınızda internet bağlantısı olmadan kullanılmasına izin verecek. Bunun yanı sıra WhatsApp'ın 4 cihaza kadar kullanılabileceği de iddia ediliyor.

Şu anda WhatsApp kullanıcılarının sohbet geçmişini iOS – Android platformları arasında taşıyabileceği resmi bir yöntem bulunmuyor. Kullanıcılar, bunun için üçüncü taraf uygulamalarından yararlanabiliyor ancak WhatsApp bu yöntemlerin Hizmet Şartları'nı ihlal ettiğini ve güvenli olmadığını söylüyor.

WABetaInfo, gelecekte yayınlanacak bir güncelleme ile WhatsApp sohbet geçmişinin iOS ve Android platformları arasında, üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duymadan taşınabileceğini söyledi.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.