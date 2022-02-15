Bilim & Teknoloji WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor

WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'ta kapak dönemi başlıyor

WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özellik daha WABetaInfo tarafından keşfedildi. Buna göre WhatsApp o profiller için kapak fotoğrafı getirmeyi planlıyor.

15 Şubat 2022, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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WABetaInfo tarafından yapılan bir keşif, WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özelliği daha ortaya çıkardı. Buna göre WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan özellikle işletme hesaplarına kapak fotoğrafı eklenebilmesi planlanıyor.

WABetaInfo'nun edindiği bilgiye göre İşletme Ayarları'nda kamera butonu da mevcut. Kullanıcılar buradan bir fotoğraf seçerek ya da çekerek kapak fotoğrafı oluşturabiliyor. WhatsApp kullanıcıları, işletmelerin hesaplarını ziyaret ettiğinde profil fotoğrafının ve durumun yanı sıra kapak fotoğrafını da görebilecek. WhatsApp Business için geliştirilen bu özelliğin ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.


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