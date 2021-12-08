WhatsApp, geçen yıl açtığı kaybolan mesajlar özelliğine iki seçenek daha ekliyor. Daha önce sadece 7 gün olan özelliğe WhatsApp, yeni güncellemeyle 24 saat ya da 90 gün özelliğini de getirdi.

Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek. Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil. Yani artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilirsiniz.

Meta, kasım ayında uçtan uca şifreleme özelliğinin 2023 yılında kullanıma sunulacağını açıklamıştı.