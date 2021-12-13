WhatsApp içindeki kripto para transferi, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın dijital cüzdan geliştiricisi Novi tarafından yürütülüyor. Haberi Novi'nin yöneticisi Stephane Kasriel duyurdu. WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart da Twitter'da yaptığı paylaşımda Novi'nin insanlara anında, güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardım edeceğini yazdı.

Uygulama içerisindeki kripto para transferi bir ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para olan Pax Dolar (USDP) ile yapılacak. Novi'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, para transferi özelliği tıpkı fotoğraf, konum ve döküman gönderimi gibi çalışacak.

Para göndermek ya da almak için herhangi bir ücret kesintisi olmayacağını belirten Novi, transferlerde sıklıkla ilgili bir kısıtlamanın olmayacağını da aktardı. Pilot özellik şu anda sadece İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmete sunuldu.

Altı hafta önce çalışmaya başlayan Novi, şu anda yalnızca Orta Amerika ülkesi Guatemala ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet sunuyor. Ancak WhatsApp'taki para transferi özelliği şimdilik Guatemala'da aktif değil. Öte andan ödeme yapmak WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini de etkilemeyecek.