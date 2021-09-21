WhatsApp Beta, daha öncesinde iOS’da da test edilen bir özelliği Android’e getirdi. Tanımadığınız insanlardan gelen spamlar, tehditler ve problem teşkil edebilecek tüm mesajlar artık WhatsApp’a şikayet edilebilecek. WhatsApp Beta 2.21.20.1 güncellemesiyle karşı tarafın yolladığı kötü niyetli mesaj güvenlik problemi yaşanmadan WhatsApp’a bildirilebilecek.

Bunun için şikayet edilecek mesajın üzerine basılı tutarak seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında sağ üst köşedeki üç noktaya basıp, menüden Bildir butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Sonrasında mesaj platforma iletiliyor.

Yalnızca raporlanması gereken mesaj seçildiğinden WhatsApp diğer konuşmalara ulaşamıyor. Güncelleme ilk etapta Beta kullanıcılarına sunulacak.