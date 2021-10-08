WhatsApp'ta profil fotoğrafınızı kimlerin görebileceğini seçebileceksiniz
Uygulama için gizliliği artırmak isteyen WhatsApp, profil fotoğrafını görebilecek kişileri kısıtlayabilme özelliği üzerinde çalışıyor.
08 Ekim 2021, Cuma 14:48 Son Güncelleme:
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WhatsApp bir süredir kullanıcıların talebi doğrultusunda profil fotoğrafını görebilecek kişileri kısıtlayabilme özelliğinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellik, kullanıcıların kişileri işaretleyerek profil fotoğrafını görüp göremeyeceğine karar vermesine imkan tanımayı planlıyor.
WhatsApp'ın Android 2.21.21.2 test sürümünde ilk kez ortaya çıkan bu özellikte profil fotoğrafınızı kimlerin görebileceğini seçmek için 4 seçenek sunuluyor. Buna göre Herkes, Bağlantılarım, Şunlar Hariç Bağlantılarım ya da hiç kimse opsiyonlarından bir tanesi seçilebiliyor.
Bu özelliğin profil fotoğrafı bölümünün gizlilik menüsünde olduğu görülüyor.
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