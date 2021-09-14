Bilim & Teknoloji WhatsApp'ta ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

WhatsApp'ta ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'ta ses kayıtları metin hale dönüştürülebilecek

WhatsApp'ta sesler artık metin hale dönüştürülebilecek. Özelliğin yalnızca iOS için çıkacağı belirtiliyor. Apple'ın özel bir API'sini kullanan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

14 Eylül 2021, Salı 08:46 Son Güncelleme:
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Şirket burada Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Bu API'nin sesleri metin haline dönüştürmeye yarayacağı ifade edildi.

Buna göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.



WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak. Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği belirtiliyor.

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