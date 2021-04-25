WhatsApp’ta sesli mesajların hızı ayarlanabilecek

WABetaInfo‘nun aktardığı bilgilere göre, WhatsApp, Android beta kullanıcılarına çeşitli tekrar seviyelerinde sesli mesajları dinleme imkanı getiriyor. Bu sayede, daha uzun sesli notları kısa sürede dinlenebileceğinin ve zaman kaybetmeden cevap verebilmenin önü açılacağı söyleniyor. Paylaşılan görsellere göre özellik 1.0x - 1.5x - 2.0x oynatma seçenekleri sunacak. Sesli mesajların oynatma hızını değiştirmek için iletinin sağındaki mavi düğmeye basmak yeterli olacak.

Yeni özelliğin kısa süre sonra hem Android hem de iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor.











