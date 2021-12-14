WhatsApp’ta son görülme durumunuzu tanımadığınız kişilerden gizleyebileceksiniz

WhatsApp’a gelen yeni güncelleme, durumunuzun görünürlüğünü platforma eklediğiniz kişilerle sınırlandırıyor ve bunun yerine özelliği varsayılan olarak “Kişilerim” biçiminde ayarlıyor.

Twitter’daki bir paylaşımda, bir kullanıcının platformdaki diğer kişilerin durumlarını artık göremeyebileceğini belirtiyor. Paylaşımda, “Tanımadığınız ve sohbet etmediğiniz kişilerin WhatsApp’ta son görülme ve çevrimiçi varlığınızı görmelerini zorlaştırıyoruz” yazıyor.

WhatsApp’taki durumunuz, diğer kişilerin en son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu veya şu anda uygulamayı kullanıp kullanmadığınızı bilmesini sağlıyor. Bu, arkadaşlarınızı ve ailenizi takip etmenin zararsız bir yolu gibi görünse de, WABetaInfo bazı üçüncü taraf uygulamaların bu özelliği suiastimal edebildiklerine dikkat çekiyor.