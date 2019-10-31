WhatsApp'ta son görülme özelliği kaldırıldı mı? Sosyal medya yasta

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile son görülme özelliğinin kaldırılacağı iddia edildi

31 Ekim 2019, Perşembe 11:59 Son Güncelleme:
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WhatsApp'ta son görülme özelliği kaldırıldı mı? Sosyal medya yasta

En yüksek kullanıcı sayısına sahip mobil uygulamaların başında gelen popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de 43 milyon 464 bin mobil kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Sürekli geliştirmeler yapan WhatsApp'ın yeni özelliği tartışmalara neden oldu.

Yeni gelecek olan güncelleme ile "Last seen" yani son görülme özelliğinin kaldırılacağı konuşuluyorç

Tartışma yaratan özellik Twitter'da TT listesine girdi. 

WhatsApp son görülme nedir?

WhatsApp son görülme özelliği, WhatsApp’a en son ne zaman girildiğini saati ve dakikasına kadar gösteriyor. Hal böyle olunca stalker’lar bu duruma çok üzüldü.

Siz ne düşünüyorsunuz?

İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:


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