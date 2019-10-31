WhatsApp'ta son görülme özelliği kaldırıldı mı? Sosyal medya yasta
WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile son görülme özelliğinin kaldırılacağı iddia edildi
En yüksek kullanıcı sayısına sahip mobil uygulamaların başında gelen popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye'de 43 milyon 464 bin mobil kullanıcı tarafından kullanılıyor.
Sürekli geliştirmeler yapan WhatsApp'ın yeni özelliği tartışmalara neden oldu.
Yeni gelecek olan güncelleme ile "Last seen" yani son görülme özelliğinin kaldırılacağı konuşuluyorç
Tartışma yaratan özellik Twitter'da TT listesine girdi.
WhatsApp son görülme nedir?
WhatsApp son görülme özelliği, WhatsApp’a en son ne zaman girildiğini saati ve dakikasına kadar gösteriyor. Hal böyle olunca stalker’lar bu duruma çok üzüldü.
Siz ne düşünüyorsunuz?
İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:
https://twitter.com/lalemtrak/status/1189630975233478661
https://twitter.com/Yakupefendi_/status/1189624676957466624
https://twitter.com/Ahsenfalan1/status/1189605550067212289
https://twitter.com/medelpitbullll/status/1189612179135352833