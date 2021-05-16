Facebook bünyesinde hizmet veren popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, 4 Ocak 2021’de ‘gizlilik ilkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmişti. Değişiklik, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekiler hariç dünyadaki 2 milyar kullanıcıyı kapsıyordu. WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili Türkiye’deki kullanıcılara ‘8 Şubat’a kadar ya kabul et ya da sil’ dayatmasında bulunmuştu.

VERİYİ FACEBOOK’LA PAYLAŞACAK

Bunun üzerine WhatsApp’ı silen birçok kişi tepki olarak Telegram, Signal, Bip gibi uygulamalara yönelmişti. Tartışmanın odağında ise ‘Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur’ ifadeleri yer alıyordu. Artan tepkiler sonucu Rekabet Kurulu’nun ‘kişisel gizlilik ilkeleri’ ihlal edildiği gerekçesiyle 11 Ocak’ta başlattığı soruşturmanın ardından, WhatsApp kararını 15 Mayıs 2021’e ertelemişti.

‘MESAJLARINIZI GÖREMİYORUZ’

Beklenen gün geldi ve süre dün sona erdi. Peki bundan sonra ne olacak? Şirket dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi. Daha önceki duyuruda ise yapılabileceklerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı anlaşılmıştı.

HESAPLAR SİLİNMEYECEK AMA...

Güncelleme nedeniyle 15 Mayıs’tan itibaren hiç kimsenin hesabı silinmeyecek. Ancak uygulama zamanla kullanılamaz hale gelecek.

Kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacaklar ve birkaç haftalık sürenin ardından bu bildirim kalıcı hale gelecek.

Hatırlatma bildirimi kalıcı hale geldiği zaman, kullanıcılar güncellemeyi kabul edene kadar WhatsApp’ta sınırlı bir işlevsellikle karşılaşacak.

Hatırlatma bildirimi kalıcı hale gelen kullanıcılar, WhatsApp’taki sohbet listelerine erişemeyecek. Ancak yine de kendilerine gelen sesli veya görüntülü aramaları cevaplayabilecek.

Eğer kullanıcının etkinleştirilmiş bildirimleri varsa bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir sesli veya görüntülü aramayı geri aramak için bunlara dokunabiliecek.

Kullanıcılar, WhatsApp’ın ‘sınırlı işlevsellik’ olarak tanımladığı bu birkaç haftalık sürecin ardından, sesli/görüntülü aramaları veya bildirimleri alamayacak. Ardından WhatsApp, kullanıcının telefonuna mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

Kullanıcılar sohbet geçmişlerini Android veya iPhone’a aktarabilecek ve hesabının bir raporunu indirebilecek.

Sonuç olarak ya WhatsApp’ı silip yeni bir uygulamaya geçmek ya da WhatsApp’ın gizlilik şartlarını kabul etmek gerekecek.

TWİTTER’DA EN ÇOK KONUŞULAN KONU

WhatsApp’ın yeni uygulaması Twitter’da da en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce paylaşımın yapıldığı #WhatsApp hashtag’inde uygulamaya kızan mesajlar yer aldı. ‘Mark Zuckerberg kaybetti’, ‘Telegrama göç başladı’, ‘O beni terk edip gitmiş, senin gidişin koymaz bana WhatsApp’ gibi paylaşımlar ve onca yıldır kullandığı WhatsApp sticker’ların silineceğinden üzüntü duyanların mesajları dikkat çekti.

RAKİPLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

TELEGRAM Tİ’YE ALDI

WhatsApp’ın yeni sözleşme dayatması en çok rakip firmaların işine yaradı. Bu yüzden WhatsApp’ı silip Telegram gibi alternatif uygulamalara geçenler oldu. Süre dün sona ermişken bu durumu fırsat bilen Telegram, Twitter hesabından en büyük rakibine takıldı. Telegram, yapılan paylaşımda yıllara göre Windows’un ikonik çöp kutusu tasarımının değişimini gösteren bir görsel yayınladı. 2021 yılına gelindiğindeyse çöp kutusunun üzerinde WhatsApp logosu ve içerisinde de WhatsApp’ın çatı şirketi Facebook’un logosunun yer alması dikkat çekti. WhatsApp’tan cevap gecikmedi: “Telegram yöneticisi: ... ve insanların bilmediği şey, varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmediğimizdir.” Aslında Telegram’ın uçtan uca şifreleme özelliği var ancak bunu etkinleştirmek gerekiyor. ‘Varsayılan’ ayarlar seçildiyse şifreleme özelliği kullanılmıyor.

BUNLARA DİKKAT!

WhatsApp’ı kalıcı olarak sildiğinizde telefonunuzdaki tüm sohbet geçmişi ve buluttaki yedekleriniz de gider.

Ancak konuşmalar, görüştüğünüz kişinin telefonunda kalmaya devam eder.

Hesabınızı silmeden önce WhatsApp’taki dosyalarınızı farklı bir depolama uygulamasına yedekleyin.

WhatsApp’tan gönderilen önemli fotoğrafları telefon galerinize kaydedin ve yine buluta ya da bilgisayara yedekleyin.

Sadece WhatsApp’tan iletişimde olduğunuz ancak kişi listenizde olmayan kişileri rehberinize ekleyin.

WhatsApp’ı sileceğinizi iletişimde olduğunuz kişilere ve gruplara bildirin. Sizinle hangi uygulamadan iletişime geçebileceklerini söyleyin.

Uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak hesabınızı silmeyecektir. Bunun için ‘Ayarlar’ bölümünden ‘Hesap’ bölümüne gelerek ‘Hesabımı Sil’ seçeneğine basın.

Hesap bilgilerinizi talep edin. Uygulamaya girip ayarlar bölümünden ‘Hesap’ seçeneğini seçerek ‘Hesap Bilgilerini Talep Et’ seçeneğine basın. Bu sayede WhatsApp hesap bilgilerinizin bir raporuna erişebilirsiniz.

Fikrini değiştiren kullanıcıların uygulamayı sıfırdan kurması gerekiyor.

TEK TIKLAMAYLA BİP’E TAŞIMA

Dünya genelinde 80 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen yerli iletişim platformu BiP’e yeni özellikler eklendi. Buna göre geçiş yapmak isteyenler, kullandıkları diğer mesajlaşma uygulamalarındaki mevcut gruplarını ve sohbet geçmişlerini artık tek bir tıklamayla kolayca BiP’e taşıyabiliyor. Taşınma işleminin ardından gruplar otomatik olarak oluşturuluyor ve eski uygulamadaki içerikler zahmetsizce BiP’e aktarılabiliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP’e mevcut sohbet gruplarını aktarırken, BiP’i yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmıyor ve uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor.

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