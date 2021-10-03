WhatsApp, beta kullanıcıları için sunduğu özelliklere yenisini ekliyor. Popüler platform, yıllarca mesajlaşma balonları için açık yeşil tonunu kullanıyordu.

Bunu daha pastel bir yeşil ile değiştiren WhatsApp, önce Android kullanıcıları için sunuldu.

iOS için de gelecek bu yeni değişiklik, karanlık modda uygulamayı kullananlarda daha farklı. Koyu renkli mesajlaşma balonları çok daha koyu bir yeşil renge bürünüyor.

Değişikliğin bir sonraki güncelleme ile kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.

Sohbet balonlarında ise köşeler daha yuvarlak hale geldi.



