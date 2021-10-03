Whatsapp'ta yeni renk dönemi başlıyor
WhatsApp, yeni renkleri ve tasarım değişikliğini Android’in ardından iOS’a da getiriyor. Koyu renkli mesajlaşma balonları çok daha koyu bir yeşil renge bürünüyor.
03 Ekim 2021, Pazar 09:31 Son Güncelleme:
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WhatsApp, beta kullanıcıları için sunduğu özelliklere yenisini ekliyor. Popüler platform, yıllarca mesajlaşma balonları için açık yeşil tonunu kullanıyordu.
Bunu daha pastel bir yeşil ile değiştiren WhatsApp, önce Android kullanıcıları için sunuldu.
iOS için de gelecek bu yeni değişiklik, karanlık modda uygulamayı kullananlarda daha farklı. Koyu renkli mesajlaşma balonları çok daha koyu bir yeşil renge bürünüyor.
Değişikliğin bir sonraki güncelleme ile kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.
Sohbet balonlarında ise köşeler daha yuvarlak hale geldi.