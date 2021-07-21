Yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları arkadaşları veya ailesi ile bir görüntülü grup görüşmesine sonradan katılabilecek.

WhatsApp’ın konu hakkında açıklaması şu şekilde:

“Birçoğumuzun ayrı olduğu bir zamanda, arkadaşlarınız ve ailenizle bir grup görüşmesinde bir araya gelmekten daha iyi bir şey yoktur ve özel bir anı kaçırdığınızı fark etmekten daha kötü bir şey yoktur.

Grup aramalarının popülaritesi artmaya devam ederken, WhatsApp’taki kişilerin deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz – elbette hala uçtan uca şifrelemenin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaya devam ediyoruz.

Bugün, başladıktan sonra bile bir grup görüşmesine katılma özelliğini sunuyoruz. Birleştirilebilir aramalar, bir grup aramasını başlarken yanıtlama yükünü azaltır ve WhatsApp’ta grup aramalarına yüz yüze konuşmaların spontaneliğini ve kolaylığını getirir.

En iyi konuşmalardan bazıları, hiç beklemediğiniz anda gerçekleşir. Artık, telefon çaldığında grubunuzdaki bir kişi bir aramayı kaçırırsa, yine de istedikleri zaman katılabilir. Ayrıca arama devam ettiği sürece bırakabilir ve yeniden katılabilirsiniz.

Ayrıca, kimin görüşmede olduğunu ve kimin davet edildiğini ancak henüz katılmadığını görebilmeniz için bir arama bilgisi ekranı oluşturduk. Ve ‘Yoksay’a basarsanız daha sonra WhatsApp’taki aramalar sekmesinden katılabilirsiniz.

Birleştirilebilir çağrılar bugün uygulanmaya başlıyor ve insanların yeni deneyimden en iyi şekilde yararlanabileceğini umuyoruz.”