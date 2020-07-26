WABetaInfo portalının aktardığına göre, henüz geliştirilme aşamasında bulunan özellik, kullanılabilir hale geldiğinde kullanıcılar, Linked Devices (bağlantılı cihazlar) bölümünden yararlanabilecek. Bu bölüme yeni cihazlar bağlanabilecek ve tek hesap altında görülebilecek.

Daha önce, geliştiriciler WhatApp'ta mesajların tarihe göre hızlı bir şekilde aranmasını sağlayacak bir özelliği test etmeye başlamıştı. WABetaInfo’ya göre bu özellik şu anda alfa test aşamasından geçiyor.