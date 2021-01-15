Bilim & Teknoloji WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz

Bilim & Teknoloji

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz

Gizlilik sözleşmesinde güncelleme yapmasının ardından kullanıcıların tepkisini çeken WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir mesaj yayımladı. Mesajda "Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel durum mesajı göndermeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

15 Ocak 2021, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı. Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:

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"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaşıyor:

  • Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.
  • Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.
  • WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.
  • WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.


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