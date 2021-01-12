Türkiye WhatsApp'tan yeni açıklama: Güncelleme mesajlarınızın gizliliğini etkilemez

WhatsApp'tan yeni açıklama: Güncelleme mesajlarınızın gizliliğini etkilemez

Türkiye

WhatsApp'tan yeni açıklama: Güncelleme mesajlarınızın gizliliğini etkilemez

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle çok sayıda kullanıcı uygulamayı silme kararı almıştı. WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçmedi ve yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" denildi. Türkiye'den ise WhatsApp'a karşı yeni hamle geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sunduğu gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

12 Ocak 2021, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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WhatsApp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

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İnceleme başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sunduğu gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."
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