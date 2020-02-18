Whitney Houston hologramı konser turnesine çıkıyor

Whitney Houston, yeniden sahneye dönmeye hazırlanıyor. Ancak hologram olarak. İlk ayağı İngiltere'de yapılacak olan konserin biletleri satışa çıktı. 25 Şubat'ta Sheffield'da gerçekleşecek konserin adı ise 'Şişkin, çetrefilli ve uyumsuz' olarak geçiyor. 2012 yılında henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden Whitney Houston'ın hologram konseri konusunda hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Houston'ın tüm müzisyenleri ve dansçılarının yer alacağı 90 dakikalık şovda, sanatçının en ünlü şarkıları seslendirilecek.

Bazı eleştirmenler, hologram konserin ürpertici olduğunu düşünüyor. Diğer insanlar ise ölülere para yatırmanın saçma olduğunu düşünüyorlar. Amerikalı yazar Frederick Joseph, 'Umarım kimse bu konsere katılmaz. Bırakın rahat uyusun' dedi.

Ancak Houston’ın dirilişi, lazer teknolojisini ölü pop yıldızlarının canlı performanslarını nostaljik olarak canlandırmak için kullanan yeni bir trendin en önemli adımı. Houston'ın konserinde kullanılacak olan bu teknoloji, Tupac Shakur, Frank Zappa ve hatta opera sanatçısı Maria Callas'ta bile kullanıldı.

1996 yılında hayatını kaybeden rapçi Tupac, 2012 yılında, bir müzik festivalinde hip-hop yıldızları Dr. Dre ve Snoop Dogg'ın yanında hologram teknolojisiyle 2 şarkı söylemişti.



