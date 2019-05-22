Whitney Houston ölümünden 7 yıl sonra turneye çıkıyor

Amerikalı ünlü pop şarkıcısı Whitney Houston, 2012 yılında 48 yaşında iken hayatını kaybetmişti. Houston'ın cansız bedeni bir otel odasında bulunmuştu.

Whitney Houston’ın ‘turne hazırlığında’ olduğu açıklandı.

"DAHA ÖNCE YAYINLANMAYAN ŞARKILAR DA OLACAK"

Şarkıcının akrabalarından olan ve telif haklarını elinde bulunduran Pat Houston “Whitney’i hologram teknolojisi kullanarak sahneye çıkartacağız. Bu yöntemle bir turne düzenleyeceğiz. Turnede stüdyoda kaydedilen ancak daha önce yayınlanmayan şarkılar da olacak” dedi.

HOLOGRAM NEDİR?

Holografi, lazer ışınlarına dayanılarak gerçekleştirilen üç boyutlu görüntü işlemine verilen addır.

Uzayda bir cismin varlığına ait bilgi bize genellikle ses veya ışık dalgaları halinde ulaşır.