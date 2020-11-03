Wi-Fi 6 nedir, ne işe yarar?

Wi-Fi 6 başka bir deyişle 802.11ax teknolojisinin sunduğu en önemli avantaj elbette yüksek bağlantı hızları. Bir önceki Wi-Fi standardına oranla üç kat daha fazla hız sunuyor. Bu nedenle ağ bağlantısından yüksek hız bekleyen kullanıcılar, örneğin online oyun oynayanlar Wi-Fi 6 teknolojisini tercih edebilirler.

Hızın yanı sıra belki de Wi-Fi 6’nın sunduğu en önemli avantaj, çoklu erişim desteği. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde, çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor ve buna göre bir kaynak birimi ayırıyor. Böylece ağa sürekli bağlı ve veri aktaran cihazlar ile arada bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor. Çok sayıda cihazın bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle Wi-Fi 6 teknolojisini tercih etmesi önerilen bir diğer kullanıcı tipi ise evinde ağa bağlı çok sayıda cihaz olanlar ya da küçük ofisler.

TP-Link'ten yapılan açıklamaya göre Wi-Fi 6 teknolojisi ağ verimliliğini artırıyor. Wi-Fi 6 teknolojili ürünlerle kablosuz ağa daha fazla cihaz, daha hızlı, daha kesintisiz bağlanabiliyor. OFDMA teknolojisinin bir diğer avantajı sayesinde ağ cihazı gelen ağ trafiğini kontrol edebilir duruma geldi. Bunun sonucunda örneğin Wi-Fi 6’lı bir yönlendirici (router) hangi cihazın ne zaman, ne kadar bant genişliği kullanabileceğini belirleyebiliyor. Özellikle IoT cihazlarının da ağa dahil olduğu akıllı evlerde bu avantaj sağlayan bir özellik.

Ayrıca yine Wi-Fi 6 ile gelen ‘hedef uyanma zamanı’ özelliği de akıllı ev cihazlarının sürekli ağa bağlanıp veri göndermesini düzenliyor; gerektiği zaman veri göndermesini sağlıyor. Bu da özellikle çok sayıda akıllı cihazın bağlı olduğu ağlarda enerji tüketimini olumlu etkileyen başka bir avantaj. Şu anda ya da ileride akıllı ev çözümleri kullanan/kullanacak olanlar da Wi-Fi 6 teknolojisine geçebilirler.

Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelen başka bir teknolojisi ise BSS Color teknolojisi. Günümüzde her evde Wi-Fi ağı var. Bu da komşularla Wi-Fi sinyallerinin karışması sorununu oluşturuyor. Evimizdeki ağ cihazı, her yerden gelen sinyalleri dinlemeye ve almaya çalışır. Bu da performansı olumsuz etkiler. Ama BSS Color sayesinde artık herkes kendi ağına bir renk atayabiliyor. Örneğin mavi renk ev ağının rengi, komşunun ağ rengi ise kırmızı. Artık yönlendirici sadece mavi Wi-Fi sinyallerini takip edip, kırmızı sinyalleri göz ardı ediyor. Çok sayıda Wi-Fi ağı olan ve bu şekilde sinyal karmaşası yaşanan evler için de Wi-Fi 6 teknolojisi ağ performansını yükselten bir çözüm oluyor.