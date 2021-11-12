Julian Assange ve sevgilisi Stella Moris, Assange'ın Londra'nın Ekvador büyükelçiliğinde yaşadığı dönemde dünyaya geldiğini söylediği iki çocuğa sahip.

OLAĞAN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

İngiliz BBC'nin haberine göre, cezaevi Assange'ın Evlilik talebinin "hapishane müdürü tarafından olağan şekilde değerlendirildiğini" söyledi.

Moris, PA ajansına verdiği demeçte, "sağduyunun galip gelmesinden dolayı rahatladığını" söyledi ve ekledi:

'UMARIM EVLİLİĞİMİZE MÜDAHALE OLMAZ'

İngiltere'de mahkumlar, yasalara göre cezaevinde evlenmek için başvuruda bulunma hakkına sahip. Başvurularının kabul edilmesi durumunda ise evliliğin tüm masraflarını kendileri karşılamaları gerekiyor.

Güney Afrika doğumlu bir avukat olan Moris, geçen yıl Mail on Sunday gazetesine verdiği röportajda, 2015'ten beri Assange ile ilişkisi olduğunu ve iki küçük oğlunu tek başına büyüttüğünü açıklamıştı.

Wikileaks'in YouTube hesabında yayımlanan bir videoda ise Moris, Assange ile 2011 yılında Assange'ın hukuk ekibine katıldığında tanıştığını söylemişti.

"Julian'ı çok iyi tanıdığını" belirten Moris, büyükelçilikte kaldığı dönemde sevgilisini neredeyse her gün ziyaret ettiğini de sözlerine eklemişti.

2015 yılında ilişkileri başlayan çift, iki yıl sonra nişanlandı.

Moris, Assange'ın çocuklarının doğumlarını video aracılığıyla izlediğini belirtirken, çocuklarının ise babalarını elçilikte ziyaret ettiğini aktardı.