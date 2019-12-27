Wikipedia açılıyor mu?
2,5 yıldır Türkiye’de erişim engeli olan Wikipedia ile ilgili AYM kararı sonrası BTK’nın siteyi açması bekleniyor.
AYM kararı sonrası BTK'nın siteyi açacağı belirtiliyor. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.
Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.
Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türkiye paylaşımı