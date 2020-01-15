Wikipedia engeli kararı kaldırıldı (Wikipedia ne zaman açılacak?)
2 buçuk yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia hakkında verilen karar ile, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada (BTK) "Wikipedia ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Erişime açılması için operatörlere gerekli bildirim yapıldı" denildi.
2 buçuk yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia hakkında verilen karar ile, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.
Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik karar aldı.
Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.
Wikipedia ne zaman açılacak?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada (BTK) "Wikipedia ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Erişime açılması için operatörlere gerekli bildirim yapıldı" denildi.
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