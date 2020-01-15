Wikipedia engeli kararı kaldırıldı (Wikipedia ne zaman açılacak?) 2 buçuk yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia hakkında verilen karar ile, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada (BTK) "Wikipedia ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Erişime açılması için operatörlere gerekli bildirim yapıldı" denildi.