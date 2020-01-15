Wikipedia erişime açıldı

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve ilintili olarak gösteren İngilizce makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmasının üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2020 tarihinde bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi. İlk olarak Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda hüküm vererek derhal BTK’ya iletti.

Bunun üzerine BTK de yerel mahkemenin kararına uyarak internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. Yaklaşık 2.5 yıl sonra Wikipedia yeniden erişime açıldı.

#olayıngeçmişi

2 buçuk yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia hakkında verilen karar ile, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırılmıştı. Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik karar aldı.

Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na göndermişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada (BTK) "Wikipedia ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Erişime açılması için operastörlere gerekli bildirim yapıldı" denildi. Wikipedia'nın 22.30 sularında erişime açılması bekleniyor'' denilmişti.

ANKARA (İHA)

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