Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türkiye paylaşımı

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi. Böylece erişim engelinin kaldırılacağının müjdesi verilmiş oldu.









AYM’nin kararını açıklanmasından kısa süre sonra özgür internet ansiklopedisi Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales resmi Twitter hesabında bir Türkiye paylaşımı yaptı. İstanbul Boğazı’nda çektiği bir fotoğrafı paylaşan Wales, “Tekrar hoş geldin, Türkiye” şeklinde bir açıklamaya yer verdi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.



