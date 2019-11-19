Wikipedia’nın kurucusu Facebook’a rakip oluyor

WT: Social adındaki site; gönderileri haber kaynağındaki etkileşimlerine göre değil, ne zaman yazıldığına göre sıralıyor.

Ayrıca sitenin kullanıcı verilerini satmayacağı ve reklam bulundurmayacağı ifade edildi.

Twitter ve Facebook’ta içerik kalitesinin düştüğünü belirten Jimmy Wales, bu duruma çözüm olarak böyle bir atılımda bulunduğunu belirtti.

Sitenin içerikleri “subwiki” adı verilen, kullanıcıların katılmayı tercih edeceği bölümlerden oluşuyor.

Sitede clickbait haberleri ve tehlike arz eden paylaşımları şikayet edebilmeniz de mümkün. Uygulama bunlara gerek gördüğünde müdahale edebiliyor.

WT: Social adlı siteye üyelik ücretsiz ama üye alımlarında uzunca bir bekleme sırası var. Bağış yaptığınız takdirde bu sıraya takılmadan siteyi anında kullanabiliyorsunuz.

Daha uygulama hizmete sunulalı 1 ay olmasına rağmen 200 bin kullanıcıya ulaşmış durumda.

Wales’in uzun vadeli kullanııc beklentisi 50 milyon-500 milyon arasında.

Son olarak Wales WT: Social hakkında “Algoritmamızı sizi bağımlı edecek şekilde optimize etmedik. Biz tık için değil, sizin hayatınıza anlam katmak için buradayız. Bağışlar haricinde bu projeden para kazanmayı düşünmüyoruz” açıklamalarında bulundu.



