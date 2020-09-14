Wilfried Kanga Kayserispor ile sözleşme imzaladı

Wilfried Kanga Kayserispor ile sözleşme imzalamak üzere dün şehre gelmişti. Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu, ligin 2. haftasında oynamaya hazır.

Fransa doğumlu olan Fildişili oyuncu 1998 doğumlu ve kanatların yanı sıra forvette de görev yapabiliyor.

Kariyerinde çıktığı 66 maçta 9 gol atan Kanga, PSG altyapısında yetişti. PSG'nin ardından Creteil ve Angers'te forma giyen oyuncu artık Kayserispor için oynayacak.

Oyuncunun bonservis miktarıyla ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.