Will Smith: Corona virüs mitleri konusunda sorumlu hissediyorum
ABD'li oyuncu Will Smith, başrolünde oynadığı ve bir virüs salgınının ekseninde gelişen "Ben Efsaneyim" filmi nedeniyle, corona virüse dair yanlış bilinenler konusunda sorumlu hissettiğini söyledi.
20 Mart 2020, Cuma 12:53 Son Güncelleme:
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ABD'li ünlü oyuncu Will Smith, dünyada giderek yayılan corona virüs salgınıyla ilgili yayılan bilgilere ilişkin kendisini sorumlu hissettiğini söyledi. Smith, 2007 yapımı 'Ben Efsaneyim' filminin başrolünde oynadığı için, insanların bundan etkilenebileceğini belirtti. söz konusu filmde Smith, bir virüs salgınının başladığı New York'ta hayatta kalmayı başaran tek kişi oynayan bir bilim adamını canlandırıyordu. Katıldığı Red Table Talk isimli talk şovda "Ben Efsaneyim filminde oynadığım için yanlış haberlerden sorumlu hissediyorum" diyen Smith, filmdeki rolüne hazırlanabilmek için ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ni (CDC) ziyaret etme fırsatı da yakaladığını söyledi. Smith, filme hazırlık sürecinde hayatını değiştirdiğini ve dünyada olup bitene odaklandığını belirtti.
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