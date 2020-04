Corona virüs salgını nedeniyle yeni filmler sinema salonlarından değil, dijital platformlardan izliyor. Tüm gösteri dünyası 'online dünya'ya doğru kayarken ABD'li ünlü aktör Will Smith de boş durmadı. Birkaç sene önce Türkiye'de de oldukça popüler olan sosyal medya platformu Snapchat ile anlaşan Will Smith, Covid-19 salgını nedeniyle evden geçirdiği günleri 12 bölümlük 'Will From Home' dizisiyle takipçilerine aktaracak. Dizide, Smith'in karantinasını birlikte geçirdiği aile bireyleri ve Hollywood'dan arkadaşları da yer alacak. Cuma günü yayınlanan ilk bölümde, Smith'in evinin garajında vakit geçirdiği görülüyor. Dizide, Will Smith'in aile bireyleriyle olan diyalogları ve karantina sürecini evde geçiren özel konukların deneyimleri de bulunacak.

8 milyon abone

Snapchat'in 'Keşfet' bölümü CNN, NBC News ve the Wall Street Journal gibi önemli kaynaklardan aldığı corona virüs salgınıyla ilgili yeni gelişmeleri kullanıcılarıyla paylaşıyor. Şirket, Covid-19 ile ilgili içeriklerin bugüne kadar 68 milyon kullanıcı tarafından görüntülendiğini aktarıyor. Dünya çapında geniş kitlelere seslenen Smith, Instagram ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya kanallarınn tümünü aktif şekilde kullanıyor. Youtube'ta 8 milyon abonesi olan Smith, 50'nci yaş gününde Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında helikopterden atlamıştı.

