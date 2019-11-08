Will Smith, kolonoskopi sürecini canlı yayınladı

Amerikalı Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi operasyonu için hastaneye yattı.

Miami'de bir hastaneye kolonoskopi yaptırmak için giden 51 yaşındaki Will Smith, yaşadığı deneyimi 17 dakikalık bir görüntü ile sosyal medya hesabında paylaştı.

Smith, 50 yaşından sonra düzenli olarak kolonoskopi yaptırdığını ve sağlık için gerekli olduğunu söyledi.

'Arkanızı göstermeden 50 milyon takipçiye ulaşamazsınız'

Ünlü aktörün doktorları, kolonoskopinin iyi geçtiğini ve herhangi bir komplikasyon olmadığını söyledi.





Videosunda oldukça neşeli ve esprili olduğu görünen Smith, '50 milyon takipçiye arkanızı göstermeden ulaşılmayacağını söylediler' dedi.

Kolonoskopi nedir?

Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi. Kolonoskopi işleminden bir gün önce hastaya müshil ilacı verilerek bağırsak temizliği veya bağırsak hazırlığı yapılır.

Kolonoskopi tetkiki sırasında kanamaları durdurmak, polip adı verilen ve sıklıkla iyi huylu olan urlar alınabilir, iltihabi bağırsak hastalığı, bağırsak kanseri, veya rektum kanseri, belirlenmesi halinde parça alınabilir.

10 yılda bir kolonoskopi öneriliyor

Amerikan Kanser Cemiyeti yönetimi, 10 yılda bir kolonoskopi veya 5 yılda bir bağırsak röntgeni veya 5 yılda bir sanal kolonoskopi yapılmasını önermektedir.

DHA