Bazı isimler vardır ki hem yaşadığı dönemi hem de daha sonraki dönemleri oldukça etkilemiştir. William Shakespeare'de bu isimlerden birisi olarak yaşamıştır. Ortaya koyduğu eserler ve yaşam biçimi ile Shakespeare'in ünü çok uzun bir alana yayılmıştır. Dünyanın her yerinde tanınan bir yazar olmayı başarmıştır.

SHAKESPEARE KİMDİR?

William Shakespeare, dünyaca ünlü İngiliz yazardır. 1564 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Shakespeare'in babası tüccarlık yapıyordu. Durumları ise oldukça iyiydi. Eğitim dilinin Latince olduğu bir okulda öğrenim görmüştür. Öğrenim gördüğü bu okulda Roma edebiyatı klasikleri eğitimi almıştır. Bu yüzden üniversiteye gitmemiştir.

William Shakespeare, eğitim aldığı dönemde edebiyata karşı büyük bir ilgisi bulunmaktaydı. Zaten davranışları ve başarıları ile gelecekte büyük bir yazar olacağının sinyallerini vermiştir. Shakespeare, henüz 18 yaşında iken evlenmeye karar vermiştir.

Anne Hathaway isimli kişi ile 1582 tarihinde evlenen Shakespeare'in üç çocuğu olmuştur. Ancak çocuklarından birisi 11 yaşındayken ölmüştür. Ölüm nedeni belli olmayan çocuğun ismi Hamnet olarak bilinmektedir. Bu ölüm Shakespeare'in büyük bir etki yaratmıştır. Yaşadığı evlat acısı eserleri ve yaşantısına da yansımıştır.

Shakespeare'in Öne Çıkan Eserleri

Shakespeare'in çok sayıda eseri olduğu bilinmektedir. Bu eserlerin her biri oldukça çok büyük bir değere sahiptir. Zaten William Shakespeare'in yazdığı her eser kolayca popüler olmayı başarmıştır. Bu eşsiz yazar ile bütünleşmiş olan bazı eserler bulunmaktadır. Shakespeare ismi geçtiği zaman direk olarak bu eserler akla gelmektedir.

Shakespeare, eserleri kadar oyunculuğu ile de adından söz ettirmiştir. Yazarlığa atılan Shakespeare, bir süre sonra kendi yazdığı ve başkalarının yazdığı eserlerde rol almaya başlamıştır.

Venedik Taciri

Venedik Taciri, trajikomik bir hikayeye sahiptir. Bu kitabın 1596 yıllarında yazıldığı düşünülmektedir. Yahudi tüccar Shylock, Venedikli Hıristiyan tüccar Antonio ve Antonio'nun arkadaşı Bassanio arasında oldukça ilgi çeken bir konu bulunmaktadır. Bu konu Shakespeare'in usta kaleminden çıktığı için çok beğenilmektedir.

Macbeth

Shakespeare'in en çok duyulmuş eserlerinden birisi Macbeth eseridir. Bu trajedi eserinde oldukça ilgi çekici bir kurgu yer almaktadır. Bu yüzden profesyonel veya amatör tiyatrocular sık sık bu eseri sahneye koymaktadır. Eserin ilk yayınlanma tarihi 1606 yılıdır.

Romeo ve Juliet

İki aşık kişinin hikayesinin anlatıldığı bu eser herkesin çok iyi bildiği bir eserdir. Romeo ve Juliet arasında yaşanan hikaye filmlere bile konu olmuştur. Shakespeare'in en dikkat çekici eserlerinden birisi Romeo ve Juliet eseridir. Bu eserde cinsellik, aşk ve dram bolca bulunmaktadır.

Hamlet

“Olmak ya da olmamak; işte bütün mesele bu!” tiradı ile hafızalara kazınan Hamlet eseri oldukça başarılı eserlerden birisidir Shakespeare, bu eseri ile oldukça büyük başarılara imza atmıştır. Hamlet eseri ile büyük bir üne kavuşan Shakespeare, her kesimden insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Hırçın Kız

Shakespeare'in önemli eserlerinden biriside Hırçın Kız eseridir. Bu eserin türü ise komedidir. Yazıldığı tarih ise 1590-1591 tarihleri arası olarak tahmin edilmektedir.

Shakespeare'in Ölümü

Hayatı başarılarla geçen William Shakespeare, Stratford-upon-Avon’da 23 Nisan 1616 tarihinde hayattan ayrılmıştır. Ölümünün ardından geriye çok büyük bir miras bırakmıştır. Bu miras yazmış olduğu eşsiz eserleridir. Bu eserler günümüzde derin etkiler bırakan birer başyapıttır. Birçok ünlü tiyatro metninin yazarı William Shakespeare'dir.