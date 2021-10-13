Hollywood yıldızı William Shatner, Blue Origin alt yörünge kapsülünde bir gezintiye çıkarak uzaya giden en yaşlı kişi oldu. Star Trek filmlerinde ve dizilerinde Kaptan James Kirk'ü canlandıran 90 yaşındaki oyuncu, Dünya'yı yeni bir perspektiften görmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos tarafından geliştirilen ve Teksas çölünden fırlatılacak olan roket sistemindeki yolculuk yaklaşık 11 dakika sürdü.

Shatner, 100 km'nin (60 mil) hemen üzerindeki maksimum irtifaya tırmanırken kısa bir "ağırlıksızlık" tecrübesi yaşadı. Ayrıca kapsülün büyük pencerelerinden Dünya'nın eğriliğini görebildi. Kanadalı yıldız, "Uzayda olmanın, yıldızlara çok daha yakın olmanın ve ağırlıksız olmanın bir gizemi var" dedi ve ekledi: "Uzay manzarası beni büyüleyecek. O küreye bakıp güzelliğini ve sağlamlığını takdir etmek istiyorum."

Shatner'a uçuşta Blue Origin Başkan Yardımcısı Audrey Powers katılacak; ayrıca Dünya görüntüleme uydu şirketi Planet'in kurucularından Chris Boshuizen; ve Fransız sağlık yazılım şirketi Dassault Systèmes'te yönetici olan Glen de Vries de onlara eşlik etti.

OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIYOR

Shatner, Powers, Boshuizen, de Vries'e birkaç günlük eğitim verildi. Ancak uçuş sırasında keyiflerine bakmaktan başka yaptıkları önemli bir şey olmadı. New Shepard olarak bilinen roket ve kapsül sistemi tam otomatik olarak çalışıyor.

Blue Origin uçuş direktörü Nicholas Patrick, dörtlünün beklenmedik bir acil durumda ne yapması gerektiğini bilmesi ve sesleri tanıması gerektiğini söylemişti.

Bu, New Shepard için ikinci mürettebatlı gezi oldu. İlki 20 Temmuz'da 57 yaşındaki dünyanın en zengin adamı Bezos, kardeşi Mark, Hollandalı genç Oliver Daemen ve ünlü havacı Wally Funk'ı taşıyordu. 82 yaşındaki Funk, uzaydaki en yaşlı insan rekorunu elinde bulunduruyordu. Ancak Funk, bu unvanı 90 yaşındaki Shatner'a bıraktı.

Bezos, İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın Virgin Galactic'in VSS Unity gemisiyle uzayın sınırına uçmasından dokuz gün sonra gerçekleşen heyecan verici yolculuğunu "hayatının şimdiye kadarki en iyi günü" olarak değerlendirmişti.

"GÜVENLİK PROTOKOLÜNE UYULMADIĞI İDDİASI"

Dünya bu fırlatmaya kilitlenmişken, Blue Origin'in toksik bir çalışma kültürüne sahip olduğu ve uygun güvenlik protokollerine uymadığı iddialarını da beraberinde getirdi. Eski ve mevcut çalışanlar tarafından yapılan çoğunlukla isimsiz suçlamalar şiddetle reddedildi.

Görev ve uçuş operasyonlarından sorumlu olan Audrey Powers, "Benim Blue'daki deneyimim böyle değildi" dedi ve ekledi: "İnsanlı uçuşlarımıza başladığımız ilk günlerden bugüne kadar son derece titiziz. Güvenlik her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur."

Tecrübeli aktör William Shatner, 40 yılını Star Trek'te USS Enterprise'ın korkusuz komutanını oynayarak geçirmişti. Guardian'ın haberine göre Kanadalı oyuncu Shatner, uçuşun en zorlu bölümünün "koltuğuna tırmanmak" olduğunu söyledi.

BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

Fırlatmanın başlangıçta Salı günü yani dün yapılması planlanmıştı, ancak kötü hava koşulları gecikmeye neden oldu. 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı olan Alan Shepard'ın adını taşıyan kapsülün 18'inci uçuşu, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle bugüne ertelenmişti.

450 BİN DOLARA SATILIYOR

Blue Origin, bunun yüksek profilli müşterileri uzayın sınırına uçuran bir operasyonun başlangıcı olacağını umuyor. Ne şirket ne de Shatner koltukların ne kadara mal olduğunu açıklamadı. Bezos ile uçuşta bir koltuk açık artırmada 28 milyon dolara satıldı, ancak normal uçuşlar çok daha ucuza mal oldu. Rakip Virgin Galactic, kendi yörünge altı uçuşlarını koltuk başına 450 bin dolara satıyor.(Milliyet)