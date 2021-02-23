Futbol Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Futbol

Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Willy Ta Bi yakalandığı amansız hastalık sonrası vefat etti.

23 Şubat 2021, Salı 22:44 Son Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.

AA

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