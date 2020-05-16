Wilma Elles: Aşk olmadan yaşayamam

Türkiye’de yaşayan Alman oyuncu Wilma Elles, 2011’de evlendiği çocukları Melodi Evita ve Milat Aristo’nun babası Kerem Göğüş’ten 2019’da ayrılmıştı. Wilma Elles, menajer Selçuk Kaya’nın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Şunları söyledi:

“Çıplaklık içeren filmlerde oynamam. Gelen teklifleri geri çeviriyorum. Bikinili projelerde bile yokum.”

“Aşk olmadan olmaz. Bir insanla ilgilenmek, sevilmek, hayatı paylaşmak çok güzel. Yalnız yaşamam imkansız.”

“Kısmet olursa ikinci kez evlenmek isterim. İkizlerime ikiz kardeş yapsam, sevinirim.”