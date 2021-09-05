Magazin Wilma Elles, bakıcı arıyor

Wilma Elles, bakıcı arıyor

Magazin

Wilma Elles, bakıcı arıyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle adını duyuran ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Wilma Elles, 6 yaşındaki ikiz çocukları için Amerika’da bakıcı arıyor. Yoğun iş temposuyla uğraşan Wilma Elles, son olarak sosyal medya sayfasından bir ilan yayınladı.

05 Eylül 2021, Pazar 10:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alman asıllı oyuncu, kendisi evde yokken çocuklarıyla ilgilenecek bakıcıyı bulabilmek için Facebook sayfasında ilan yayınladı:

“Washington DC bölgesinde acil bakıcı arıyorum. 6 yaşındaki ikizlerim okula gidiyorlar. Her ay Avrupa’ya gitmek zorunda olduğum için bir bakıcı bulmam çok önemli. Büyük bir evim var. Bakıcı, kendi odasına sahip olabilecek. Yardımcı olursanız mutlu olurum.”

NAFAKA DAVASINI KAZANDI

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisiyle adını duyuran Wilma Elles, ünlü işadamının 6 yıl önceki birlikteliklerinden dünyaya gelen ikiz çocuklarının masraflarını karşılamadığı iddiasıyla geçen yıl mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Wilma Elles ile Kerem Göğüş 24 Aralık 2014 tarihinde bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeye göre Kerem Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro nafakayı ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını ödemeyi taahhüt etti.

'540 EURO NAFAKA TALEP EDİYORUZ'

Ancak Kerem Göğüş hem Wilma Elles ile birlikteyken hem de ayrıldıktan sonra ikiz çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmadı. Çocukların tüm masraflarını Wilma Elles tek başına karşıladı. Wilma Elles’in avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Kerem Göğüş’ün gayrimenkulleri vardır. Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır. Ekonomik durumu gözönünde bulundurularak çocukların ihtiyaçlarının artması ve Kerem Göğüş’ün üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin kabul edilmesiyle bin 540 Euro nafaka bağlanmasını talep ediyoruz” denildi.

Wilma Elles ve Kerem Göğüş’ün ikiz çocukları 2015 yılında dünyaya geldi.

AYLIK 1.540 EURO ÖDEYECEK

Davanın karar duruşmasına Wilma Elles’in avukatı katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Wilma Elles’in davasını kabul etti. Mahkeme, her bir çocuk için aylık 770’er Euro’dan toplam 1.540 Euro’nun davalı Kerem Göğüş’ten alınarak ikiz çocuklarına ödenmesine karar verdi.

İlgili Haberler
Wilma Elles Hollywood’daWilma Elles eski eşi Kerem Göğüş'e açtığı davayı kazandıWilma Elles görüntülenmekten kurtulamadı!Wilma Elles 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Sahne kostümleri
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Romantizm varsa aşk bambaşka
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin haberleri (5 Eylül 2021)