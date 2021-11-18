Wilma Elles 2019’da Kerem Göğüş’ten ayrılmasına rağmen doğup büyüdüğü Almanya’ya dönmedi. İkizleri Milat ve Melodi ile Türkiye’de yaşamaya devam ediyor.

'YUMURTALARIMI DONDURDUM'

Önceki gün İzmir Ege Palas Otel’de düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi’nde podyuma çıkan Alman oyuncu, “İki çocuk daha istiyorum. Kalabalık aile seviyorum. Bunun için yumurtalarımı dondurdum. İkizlerimi Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriyorum. İlk dilleri Türkçe” dedi. Gündemdeki ‘evlilik ehliyeti’ için de “Keşke gerçekleşse, harika olur” diye konuştu.



