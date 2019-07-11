Wimbledon Federer Nadal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wimbledon Federer Nadal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Querrey'yi 3-0 yenerek yarı finalde Roger Federer'in rakibi oldu. Peki, Wimbledon Federer Nadal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Federer Nadal karşılaşmasına ilişkin detaylar...