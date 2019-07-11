Wimbledon Federer Nadal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Wimbledon'da tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Querrey'yi 3-0 yenerek yarı finalde Roger Federer'in rakibi oldu. Peki, Wimbledon Federer Nadal yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Federer Nadal karşılaşmasına ilişkin detaylar...
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Sam Querrey'yi 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, tek erkeklerde yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan ABD'li Querrey tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.
Rafael Nadal, 2 saat 7 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile karşı karşıya gelecek.
WIMBLEDON YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Rafael Nadal Roger Federer yarı final maçı yarın saat 13.00’te Eurosport ekranlarında olacak.